Ребров стал рекордсменом по количеству волевых побед во главе сборной Украины

Под руководством Сергея Станиславовича "сине-желтые" трижды выигрывали матчи, в которых уступали в счете.

Сергей Ребров стал рекордсменом сборной Украины по количеству волевых побед на посту главного тренера национальной команды в официальных поединках.

Полуфинальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины стал третьим для Реброва во главе сборной Украины, в котором он победил, уступая в счете.

Встреча на стадионе "Билино Поле" в боснийском Зенице завершилась со счетом 1:2 в пользу украинцев. Команда Реброва пропустила первой, но затем благодаря голам Романа Яремчука и Артема Довбика совершила камбэк и завоевала путевку в финал плей-офф за выход на континентальное первенство.

Таким образом, "сине-желтые" уже в третий раз под руководством Реброва выиграли официальный поединок, в котором уступали в счете. Ранее сборная Украины в групповом этапе отбора на Евро-2024 одержала волевые победы над Северной Македонией и Мальтой.

За всю историю сборная Украины 8 раз одерживала волевые победы в официальных матчах. В последний раз до Реброва это произошло еще в июне 2012 года – в групповом раунде домашнего чемпионата Европы против Швеции (2:1).

Все волевые победы сборной Украины в официальных матчах

6 сентября 1995. Литва – Украина 1:3 (с 1:0). Тренер – Анатолий Коньков

7 октября 2000. Армения – Украина 2:3 (с 2:0). Тренер – Валерий Лобановский

7 июня 2003. Украина – Армения 4:3 (с 0:1 и 1:2). Тренер – Леонид Буряк

6 сентября 2006. Украина – Грузия 3:2 (с 1:2). Тренер – Олег Блохин

11 июня 2012. Украина – Швеция 2:1 (с 0:1). Тренер – Олег Блохин

16 июня 2023. Северная Македония – Украина 2:3 (с 2:0). Тренер – Сергей Ребров

17 октября 2023. Мальта – Украина 1:3 (с 1:0). Тренер – Сергей Ребров

21 марта 2023. Босния и Герцеговина – Украина 1:2 (с 1:0). Тренер – Сергей Ребров

В финале плей-офф отбора к Евро-2024 "сине-желтые" разыграют путевку на чемпионат Европы с Исландией, которая в другом полуфинале разгромила Израиль (4:1).

Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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