Ребров трогательно обратился в ВСУ после выхода сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026

Сергей Ребров / © Associated Press

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после победы над Исландией (2:0) в решающем матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 опубликовал трогательное обращение в ВСУ на своей странице в Instagram.

"Это тот случай когда одного банального "спасибо" недостаточно. Но именно это "спасибо" имеет самое сильное содержание, эмоции и уважение. Потому что это "спасибо" – нашим ВСУ.

Это "спасибо" всем людям, которые сейчас защищают наше государство в целом, и каждого из нас в частности. Это люди, на которых держится все. Люди, благодаря которым мы можем играть и побеждать. Благодаря которым мы можем жить.

Я всегда помню благодаря кому мы есть. Всегда говорю об этом перед командой. Мы всегда с радостью встречаем вас на наших матчах. Рады видеть на тренировках. Рады, когда можем принести вам хоть мгновение радости. Надеюсь, сборная смогла вас порадовать в воскресный вечер. Спасибо. Мы играем за вас", – написал Ребров.

Сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заняв второе место в своей группе, сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Плей-офф будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Своих соперников в плей-офф квалификации на Мундиаль сборная Украины узнает во время жеребьевки, которая состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

