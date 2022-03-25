Ребров: В Украине гибнут женщины и дети, а россияне думают о кока-коле

Украинский тренер призвал граждан страны-агрессора открыто выступать против войны.

Наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров, которого недавно шестой раз подряд признали лучшим тренером месяца в ОАЭ, высказался о возможности протестов россиян против действующего режима Владимира Путина.

Вот что удивительно: у нас идет война в стране, но у нас в супермаркетах люди не дерутся за гречку и сахар, а там они дерутся за сахар, когда их сыновья умирают. Вот у меня вопрос: если пустой холодильник победит телевизор, возможно, тогда до них что-нибудь дойдет?

"Не думаю. Я так же, как и вы, вероятно, слушаю разговоры российских солдат, когда они звонят матерям, девушкам. Я слышу, о чем они говорят - это просто какое-то безумие. Эти солдаты убивают детей, женщин, гражданских - они говорят о какой-то кока-коле... Поэтому я не знаю, как достучаться до кого-нибудь.

Я читаю Навального, я читаю канал Insider - интересно, что прогрессивные люди думают. Их много, но они не вылезают, до какого-то времени. Я надеюсь, что наше с вами интервью - это капля в море. Я надеюсь, те популярные люди из Украины, которых знают в России, они попытаются донести.

Очень многое сейчас зависит от простых людей. Даже не выйти на улицу, а показать какую-то поддержку. Когда их будет много, то их уже некуда будет сажать на 15 суток или на 15 лет. Люди просто восстанут против этого режима, потому что этот режим убивает в людях желание прогрессировать, желание пользоваться новыми технологиями, потому что закрывают абсолютно все", - сказал Ребров в интервью программе Денисов TIME.

Ранее Ребров пообещал, что после завершения сезона в ОАЭ вернется в Украину, чтобы с оружием в руках защищать родину от российских оккупантов.

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