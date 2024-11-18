Ребров высказался на пресс-конференции перед решающим матчем с Албанией в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию перед матчем последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Албании.

Ответы наставника "сине-желтых" на вопросы журналистов приводит официальный сайт УАФ.

Отметим, что Ребров начал пресс-конференцию с того, что выступил с заявлением о массовых обстрелах украинских городов российскими оккупантами.

– Есть ли в составе вашей команды травмированные? Сыграет ли Владислав Ванат?

– Ситуация такая же, как и была. Сейчас Ванат восстанавливается, посмотрим. Он приехал в сборную с желанием играть. Мы не понимали, сколько времени он пропустит из-за повреждения. Он хочет и готов играть за нашу страну. У нас есть еще 24 часа, мы надеемся, что он будет готов к игре.

– Вспоминаются матчи отбора на ЧМ-1998 против Албании, когда вы забивали победные голы. Остаются ли в памяти такие поединки?

– Каждый матч за сборную я помню, к сожалению, не помню эти голы. Сейчас сборная Албании сильно изменилась. Очень много игроков из Серии А, топ-чемпионатов. Сложно сравнивать эти игры и то, какой класс сейчас показывает сборная Албании. Она попала на чемпионат Европы, где здорово выступила.

– Виктор Леоненко сказал, что у нас есть лидеры национальной команды, которые хорошо играют в своих клубах, но в сборной этого не видно. Соглашаетесь ли вы с этим?

– Я не соглашаюсь. У нас очень молодая команда, которая была самой молодой на Евро-2024. Сейчас даже еще моложе, чем раньше. Молодые игроки, даже если являются лидерами, не стабильны. Для футболистов, желающих быть лидерами, важно показывать стабильную игру в клубе и сборной. Сейчас у нас хорошая команда с хорошим балансом молодых и опытных футболистов. По-моему, у этой команды хорошее будущее. Но я всегда говорю игрокам, что футбол – это сегодня. Это не о том, что ты покажешь завтра, когда сыграешь за клуб. Ты должен показывать свой максимум в сборной. Я не думаю, что наши футболисты не показывают их уровень. На уровне сборных мы играем против лучших игроков из каждой страны. К примеру, завтра мы будем противостоять Албании, большинство футболистов которой сыграли на Евро, выступают в топ-лигах.

Матч Албания – Украина состоится во вторник, 19 ноября, на стадионе "Air Albania" в Тиране. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Албания – Украина доступна на нашем сайте.

Сборная Украины в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение

Сборная Украины уже провела пять матчей в Лиге наций-2024/25. Команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0), сыграла вничью против Чехии (1:1) и сыграла вничью с Грузией (1:1).

Перед последним туром сборная Украины с 5 очками занимает последнее место в своей группе Лиги B, окончательно потеряв шансы на первую строчку и прямой выход в Дивизион А.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций перед последним туром / Фото: flashscore.ua

В то же время "сине-желтые" продолжают претендовать на вторую позицию попадания в плей-офф за право повыситься в классе. Для этого Украине необходимо победить Албанию и чтобы в параллельном матче Чехия не проиграла Грузии. Поражение от албанцев точно будет означать для нашей команды вылет в Дивизион С.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Албании Сильвиньо оценил турнирную ситуацию перед решающим матчем Лиги наций против Украины.

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