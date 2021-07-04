Ребров высказался о поражении сборной Украины от Англии и оценил выступление команды Шевченко на Евро-2020

Сергей отметил, что наша национальная команда действовала с максимальной отдачей.

Бывший нападающий сборной Украины, а ныне футбольный тренер Сергей Ребров поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия, который завершился разгромным поражением (0:4) подопечных Андрея Шевченко.

- Сергей Станиславович, 0:4 - это много?

- Конечно. Я бы не сказал, что против Англии мы плохо играли. Просто соперник использовал все свои моменты, особенно хорошо себя проявил на первых минутах таймов. Кто-то из известных англичан только написал, что сейчас сборная их страны слишком сильна. Я с ним согласен.

За весь турнир, в пяти матчах, британцы не пропустили ни одного мяча, и это говорит о многом. На мой взгляд, сборная Англии - один из главных претендентов на победу в Чемпионате Европы. Вместе с Италией.

- Испорченный дебют матча - следствие волнения?

- Сложно сказать. Думаю, это просто сила соперника, который оказался более агрессивным в решающих эпизодах игры. Два гола Украина пропустила после стандартов, три - после ударов со второго этажа. В этом компоненте англичане оказались гораздо сильнее, но они всегда отличались умением вести борьбу на втором этаже. Хотя, считаю, в этом поединке даже превзошли себя.

Я не думаю, что это недостаток внимания, концентрации. Мы уступали в антропометрии, и соперник это хорошо понимал, поэтому больше лез на ворота при подачах. Ну и само исполнение стандартов было на высшем уровне.

- Травма Сергея Кривцова сильно нарушила план сборной Украины на игру?

- Безусловно, вносить такие серьезные коррективы уже в первом тайме непросто. Хотя после того как "сине-желтые" перестроились, они стали лучше контролировать мяч, чаще подходить к штрафной соперника. Однако защитника "Шахтера", видимо, как раз и не хватало потом, когда пошли эти роковые стандарты...

Вообще, это была чисто позиционная игра с обеих сторон. Контратак практически не было. Команды быстро возвращались на свои позиции, а такую оборону было тяжело раскрывать. С игры моментов почти не было. Но я повторюсь, что сборная Украины достаточно неплохо выглядела в организации такой игры, - сказал Ребров в комментарии Команда№1.

Также Ребров дал общую оценку выступлению сборной Украины на Евро-2020. Он убежден, что дойти до 1/4 финала - это уже прекрасный результат.

- Как вы в целом оцените выступление команды Андрея Шевченко на Евро-2020?

- Я думаю, что выход в восьмерку лучших сборных Европы - это огромный успех. Нужно только поблагодарить тренерский штаб, футболистов, всю команду за такое достижение. Последняя игра, точнее ее результат может и смазал какие-то впечатления, но я уже сказал - сборная Англии очень сильна.

Все мы были в восторге от матча украинский со Швецией. Там у нас на поле была настоящая команда, которая действовала с максимальной отдачей и боролась за всю страну. Хотя не только боролась - она понимала, как играть, - резюмировал Ребров.

Ранее итоги выступления украинской сборной на Евро-2020 подвел капитан команды Андрей Ярмоленко.

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Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1).

Сенсациии не произошло: сборная Англии разгромила национальную команду Украины в четвертьфинале Евро-2020

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