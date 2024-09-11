Ребров высказался о поражении сборной Украины от Чехии в Лиге наций и своей возможной отставке

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от команды Чехии (2:3) в матче 2-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Наставник "сине-желтых" ответил на вопрос журналиста, что пока не собирается покидать свой пост.

"Пока не иду, подождите немного", – сказал Ребров на пресс-конференции после поражения от Чехии.

"Мы расстроены результатом, ведь проиграли важный для нас матч. Но я благодарен игрокам, они пытались спасти поединок. Я считаю, что в первом тайме Чехия была очень агрессивной, было трудно создавать. В этом матче все решили ошибки, которые мы допустили в обороне .Даже когда мы забиваем два гола... Второй тайм был интенсивный, интересный, мы могли забивать больше.

Будем работать, будем пересматривать кандидатов. Уверен, что будут новые кандидаты. Это и командные и индивидуальные ошибки. К сожалению, сегодня мы уступили. Я считаю, что у нас очень много работы, сейчас это важно. Да, пока у нас ноль набранных очков. Какова цель сборной Украины сейчас? Попасть на чемпионат мира. Мы можем попасть туда через квалификацию и матчи Лиги наций. Поединки Лиги наций очень важны для нас. Я благодарен игрокам, они сегодня отдали все для победы. Я работаю со сборной больше года. За этот период, если не брать чемпионат Европы, я встречался с футболистами максимум три недели. Поэтому это очень тяжело. Уверен, нам есть над чем работать. Будем исправлять наши ошибки", – цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Отметим, что в этом розыгрыше Лиги наций наша команда выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания. Поражение от чехов стало для подопечных Реброва вторым подряд. В стартовом туре Украина проиграла Албании (1:2).

После двух сыгранных туров сборная Украины занимает последнее место в своей группе Лиги наций, не набрав ни одного очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, Албания и Чехия имеют в своем активе по 3 пункта.

В третьем туре Лиги наций украинцы 11 октября сыграют против Грузии. В тот же день Чехия будет принимать Албанию.

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