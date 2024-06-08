Ребров высказался о поражении сборной Украины от Польши в контрольном матче перед Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после товарищеского матча с Польшей в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024.

Команда Реброва уступила со счетом 1:3 в контрольной встрече, которая состоялась 7 июня на Национальном стадионе в Варшаве.

Ответы настанвика "сине-желтых" на вопросы журналистов приводит официальный сайт УАФ.

– Наша команда долгое время не проигрывала. Может ли это поражение как-то психологически повлиять?

– Я считаю, что мы и проводим товарищеские матчи для того, чтобы делать в них ошибки. Футбол состоит из многих компонентов. Мы проиграли в борьбе, на стандартах. Я не считаю, что эту игру нужно рассматривать только с отрицательной точки зрения. Были хорошие моменты, мы пытались отыграться. Это очень важная информация для нас перед Евро.

– Как прокомментируете гол Тараса Романчука?

– Я доволен тем, что украинец выступает за сборную Польши. Я работаю в сборной всего год, не видел этого футболиста, не могу ничего сказать. Я очень рад за него, потому что это украинский игрок.

– Как прокомментируете игру сборной Польши?

– О вашей игре стоит спросить вашего тренера. Это интересный спарринг для вас, вы победили, это важные эмоции перед Евро. Но я не стану оценивать игру сборной Польши.

– Не кажется ли вам, что игра сборной Украины была слишком агрессивной, несмотря на товарищеский статус матча?

– А почему она была слишком агрессивной? Лишь в конце встречи был эпизод, когда Сергей Сидорчук в борьбе врезался в оппонента. Я не видел какой-либо агрессии со стороны обеих команд. Это был очень важный спарринг, игроки пытались показать свои лучшие качества перед тренерами.

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Отметим, что для "сине-желтых" это был второй из трех спаррингов в рамках подготовки к Евро-2024. В первом контрольном матче сборная Украины 3 июня в Нюрнберге сыграла вничью с Германией (0:0).

В последнем товарищеском поединке перед чемпионатом Европы сборная Украины 11 июня встретится с Молдовой в Кишиневе.

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Сборная Украины на континентальном первенстве сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Команда Реброва начнет турнир 17 июня поединком против Румынии в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что сборная Украины объявила финальную заявку на Евро-2024.

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