Ребров высказался о своем будущем в сборной Украины после поражения от Швеции

Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал свое будущее в сборной Украины после поражения от Швеции в полуфинальном матче плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Поединок на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия завершился поражением украинской сборной со счетом 1:3 .

"Мой контракт истекает скоро. Я не получал предложение из УАФ, если получу — я его посмотрю. Сейчас у меня истекает контракт, поэтому через два месяца узнаете", — сказал Ребров на пресс-конференции.

После поражения от шведов сборная Украины 31 марта проведет товарищеский поединок с Албанией, которая в другом полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 уступила Польше (1:2).

В свою очередь, шведы и поляки 31 марта в очном противостоянии разыграют путевку на Мундиаль.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.