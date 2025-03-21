Ребров высказался о травмах, которые игроки сборной Украины получили в победном матче с Бельгией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал травмы Ефима Конопли и Алексея Сыча, которые они получили в первом матче против Бельгии в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

В первом тайме поле вынужденно покинул Конопля, вместо него вышел Сыч. А уже во второй половине встречи Сыч также получил повреждение и был заменен.

Несмотря на кадровые потери, "сине-желтые" одержали волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.

"Насколько тяжелыя травмы у Ефима Конопли и Алексея Сыча? Мы все надеемся на лучшее. Я видел, что у Алексея тяжелая травма, он очень расстроен. Будем все делать, чтобы восстановить футболистов. Вторая игра очень важна. Я надеюсь, что мы будем рассчитывать на всех игроков.

Может ли быть вызван фланговый защитник? Мы бы с удовольствием, но сейчас, к сожалению, нет такой возможности. Во-первых, мы не можем сделать документы на выезд из Украины, также осталось всего два дня до игры. Я считаю, что у нас хватит игроков, даже если не сможем использовать перечисленных футболистов. Но мы надеемся, что все будет хорошо", – сказал Ребров на пресс-конференции после матча.

Ранее сообщалось, что Ребров назвал переломный момент матча Украина – Бельгия.

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

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