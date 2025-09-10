- Дата публикации
Ребров закрыл комментарии на странице в Instagram из-за призывов покинуть сборную Украины
Наставник "сине-желтых" столкнулся со шквалом критики после поединка против Азербаджана.
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров ограничил возможность комментировать посты на своей странице в Instagram после ничьей с Азербайджаном (1:1) в выездном матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.
Произошло это в результате массовой критики в соцсетях со стороны болельщиков и призывов уйти в отставку с постав наставника "сине-желтых"
Отметим, что на послематчевой пресс-конференции Ребров извинился перед фанатами, призвав их набраться терпения и поддержать игроков национальной команды.
В другом матче второго тура группы D сборная Франции в Париже одержала волевую победу над командой Исландии (2:1).
В первом туре команда Реброва проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).
Так что после двух туров Франция с 6 очками единолично лидирует в этом квартете. Исландия (3 балла) занимает второе место. Украина (1 пункт) располагается на третьей позиции, опережая Азербайджан (1 очко) благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
В следующем туре отбора на ЧМ-2026 украинцы на выезде сыграют против исландцев, а французы примут азербайджанцев. Оба матча состоятся 10 октября.
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами