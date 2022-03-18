Реброва шестой раз подряд признали лучшим тренером месяца в ОАЭ

Реброва шестой раз подряд признали лучшим тренером месяца в ОАЭ

Команда украинского специалиста уверенно лидирует в чемпионате.

Украинец Сергей Ребров получил награду как лучший тренер чемпионата ОАЭ по итогам февраля.

47-летний наставник "Аль-Айна" заслужил подобное признание уже в шестой раз - он стал лучшим тренером лиги седьмой месяц подряд, начиная с августа.

للمرة السادسة على التوالي



"شعيم المدربين" سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب عن شهر فبراير #نادي_العين pic.twitter.com — نادي العين (@alainfcae) 18 марта 2022

Отметим, что в феврале команда Реброва провела 4 матча в чемпионате ОАЭ и одержала 4 победы с общим счетом 11:1.

В настоящее время "Аль-Айн" убедительно возглавляет турнирную таблицу внутреннего первенства. Ближайшего преследователя - "Аль-Вахду" - команда украинца опережает на 7 баллов.

Ранее сообщалось, что клуб Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ, а сам Сергей пообещал, что после завершения сезона в ОАЭ вернется в Украину, чтобы с оружием в руках защищать родину от российских оккупантов.

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