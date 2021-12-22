"Ребята сделали то, о чем я просил": Шевченко раскрыл секрет успеха против команды Малиновского в Серии А

"Ребята сделали то, о чем я просил": Шевченко раскрыл секрет успеха против команды Малиновского в Серии А

Украинскому тренеру удалось сдержать напор соперника.

Главный тренер итальянской " Дженоа " Андрей Шевченко прокомментировал поединок 19 тура Серии А против "Аталанты".

Украинский наставник "грифонов" остался действиями подопечных и рассказал, за счет чего удалось добиться положительного результата.

"Мы должны были показать характер. Мы сыграли с хорошим настроением. Эта команда хочет бороться за результат, и у нее есть сердце, что мы и доказали сегодня.

Состояние поля не помогло "Аталанте". Ребята сделали то, что я просил. Они активно прессинговали. Мы можем добиться большего успеха, особенно в атаке, где нам не хватает остроты и "физики", но я доволен тем, что мы сделали сегодня.

"Аталанта" умеет широко атаковать, использовать подключение полузащитников и фланговых игроков. Мы готовились к их стилю игры, эффективно закрывали треугольники во время атак. Хотя физически "Аталанта" мощнее, многие опасные моменты они создали благодаря навесам.

Это очко дает нам надежду. Команда дала важные ответы. Она билась, сделала все, что могла. Это для меня важнее хорошей игры. Было очень важно не пропустить. Сиригу хорошо сыграл, очень нам помог. Не только сейвами, он руководил защитой.

После финального свистка я поздравил Гасперини, потому что везде, куда бы он ни пришел, он создавал отличные команды. Он дает пример другим тренерам. Он также поздравил меня с сегодняшним сражением", — сказал Шевченко в комментарии для клубного телеканала.