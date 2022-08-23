"Ребята, силы вам и меткости": Усик в вышиванке записал видеообращение со словами благодарности бойцам ВСУ (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик после победы в бою-реванше с Энтони Джошуа передал поздравления украинским бойцам, защищающим землю от российских захватчиков.

35-летний уроженец Симферополя поблагодарил ВСУ и пожелал всего лучшего.

"Ребята, добрый день. Батальону "Штурм", ветеранам морской пехоты и 45-му батальону, который воюет на Донбассе. Спасибо за поддержку. Ребята, силы вам, меткости, мирного неба над головой. Мы не сдаемся. Силы, радости. Слава Богу за все, слава Украине", — сказал Усик.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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