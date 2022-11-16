"Ребята, вы все – герои": Ребров вернулся в Киев и посетил раненых бойцов ВСУ (фото)

Знаменитый футболист и тренер с благотворительной целью побывал в столице Украины.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров, возглавляющий клуб "Аль-Айн" из ОАЭ, посетил столицу Украины с волонтерской миссией.

48-летний уроженец Горловки Донецкой области посетил Главный военный клинический госпиталь, чтобы поддержать бойцов ВСУ, которые защищают нашу страну от российских оккупантов.

Ребров вручил нашим защитникам подарки и искренне поблагодарил за героизм. "Ребята, вы все – герои! Каждый день вы и ваши собратья это доказывают. Вы уже освободили Харьковскую область и Херсон, чем предоставили всем украинцам чувство счастья и гордости. Гордимся вами", – заявил тренер.

Кроме военного госпиталя, Сергей также посетил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, где пообщался с будущими защитниками Украины.

Добавим, что "Аль-Айн", за который также выступает капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, сейчас занимает пятое место в чемпионате ОАЭ. Отставание от лидера первенства составляет 5 очков.

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