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Редкач выставил на аукцион перчатки легендарного боксера, чтобы собрать деньги для Украины

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Редкач выставил на аукцион перчатки легендарного боксера, чтобы собрать деньги для Украины

Associated Press

Украинец хочет помочь пострадавшим от войны.

Украинский боксер Иван Редкач выставил на аукцион перчатки с автографом легендарного Мэнни Пакьяо.

Все деньги будут переданы в поддержку пострадавшим от российских кафиров в Украине. Об этом боксер рассказал на своей странице в Instagram.

Торги проходят в Instagram сайта Трибуна.

Напомним, что форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан, который сейчас выступает в аренде за немецкую "Ганзу" Росток, выставил на аукцион свою медаль победителя чемпионата мира U-20.

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