Редкач выставил на аукцион перчатки легендарного боксера, чтобы собрать деньги для Украины

Редкач выставил на аукцион перчатки легендарного боксера, чтобы собрать деньги для Украины

Украинец хочет помочь пострадавшим от войны.

Украинский боксер Иван Редкач выставил на аукцион перчатки с автографом легендарного Мэнни Пакьяо.

Все деньги будут переданы в поддержку пострадавшим от российских кафиров в Украине. Об этом боксер рассказал на своей странице в Instagram.

Торги проходят в Instagram сайта Трибуна.

Напомним, что форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан, который сейчас выступает в аренде за немецкую "Ганзу" Росток, выставил на аукцион свою медаль победителя чемпионата мира U-20.

Читайте также:

"Защитил титул": украинский чемпион ММА из погреба достал свой пояс в освобожденном от оккупантов Ирпене

"Еще 100 защищенных жизней": Роман Зозуля продолжает активно помогать ВСУ (фото)

Солистка украинской группы Go_A выступит перед центральным матчем тура Серии А