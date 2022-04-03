Редкач выставил на аукцион перчатки легендарного боксера, чтобы собрать деньги для Украины

Украинец хочет помочь пострадавшим от войны.
Украинский боксер Иван Редкач выставил на аукцион перчатки с автографом легендарного Мэнни Пакьяо.
Все деньги будут переданы в поддержку пострадавшим от российских кафиров в Украине. Об этом боксер рассказал на своей странице в Instagram.
Торги проходят в Instagram сайта Трибуна.
Напомним, что форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан, который сейчас выступает в аренде за немецкую "Ганзу" Росток, выставил на аукцион свою медаль победителя чемпионата мира U-20.
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