Рефери, скандально осудивших украинца на чемпионате Европы по боксу, строго наказали

Вице-президент Федерации бокса Украины Михаил Поздняков прокомментировал поражение звездного украинского боксера в полуфинале чемпионата Европы-2022.

Cпециальная комиссия признала победу украинского боксера Юрия Захареева в проигранном им бою, а судившие поединок рефери пожизненно отстранили от бокса.

Об этом Поздняков рассказал в интервью ФБУ.

"Юрий Захареев должен был выходить в финал. Однако судьи решили по-другому – не допустили его в финал.

Да, наша делегация не согласилась с выводами судей. После поединка Захареева вся украинская сборная даже вышла на ринг, где пробыла до четырех часов утра. Все для того чтобы Украину услышали.

Нас услышали. Была создана специальная комиссия, которая несколько раз пересмотрела поединок с участием Юрия и признала его победу. По моей информации, проводившие этот поединок судей пожизненно отстранили от бокса.

Это хорошо, что такие судьи не будут больше работать на международных соревнованиях. Но что от этого Юрию, у которого забрали возможность сразиться за "золото"?", — отметил он.

Также функционер согласился со словами Продивуса о возвращении "протестов в олимпийский бокс".

"Из-за того, что в олимпийском боксе отсутствуют протесты, мы не смогли опротестовать результат. Я думаю, если бы можно было опротестовать результат боя Захареева, то Юрий был бы в финале".

Мне известно, что Владимир Продивус стремится вернуть протесты в олимпийский бокс. Я обеими руками за эту инициативу вице-президента Международной федерации бокса и президента Федерации бокса Украины.

Верю в то, что таких случаев, когда судьи нагло будут "убивать" боксеров, больше не будет в олимпийском боксе", — сказал Поздняков.

Напомним, что президент Федерации бокса Украины и советник директоров Международной ассоциации бокса (IBA) Владимир Продивус отреагировал на критику со стороны бывшего главного тренера национальной сборной Дмитрия Сосновского.

Читайте также:

"У меня невероятная мотивация": непобедимый украинский боксер готовится к возвращению на ринг

"Будет сложно вернуть себе пояса": Макгрегор высказался о реванше Усик — Джошуа

Очередной скандал: президент IBA "засветил" карту РФ с аннексированным Крымом (фото)