Рефери спас "Короля Албании": обидчик украинца со скандалом победил в поединке за титул WBC Silver (видео)

Албанский боксер полусреднего веса Флориан Марку не без помощи судей и рефери победил мексиканца Мигеля Парра Рамиреса.

В главном событии вечера бокса в Тиране местный эпатажный полусредневес Флориан Марку (12-0-1, 7 KO) со скандалом победил мексиканца Мигеля Парра Рамиреса (21-3-1, 14 КО).

В течение всего поединка рефери помогал албанцу. В 3-м раунде он зафиксировал очень спорный нокдаун – Рамирес явно поскользнулся.

В 8-м раунде мексиканец неожиданно отправил Марку на настил левым боковым. Мексиканец бросился на добивание, и рефери пришлось действовать: искал повод вмешаться, прекращал поединок, а затем и вовсе остановил раунд на 10 секунд раньше, чем положено. Пауза между 8-м и 9-м раундами тоже странным образом затянулась.

После финального гонга судьи отдали сомнительную победу "Королю Албании" единогласным решением.

Лучшие моменты поединка Марка — Рамирес:

Напомним, что в сентябре прошлого года Марку отобрал титул IBF в полусредней весовой категории у украинца Максима Продана.

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