"Рефери сжалится над ним": экс-чемпион мира сделал решительный прогноз на реванш Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Бернард Хопкинс высказался по поводу грядущего боя-реванша между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По мнению американца, украинец снова победит британца, причем на этот раз сделает это досрочно.

"Может ли Тайсон победить в реванше? Нет. Да, Усик маленький парень, но у него действительно большой характер и талант. Я много раз ставил на Фьюри в боях с другими супертяжеловесами, но Усик его просчитал, а тот факт, что он меньше, даже поможет ему.

Я просто думаю, что у Александра такой боксерский IQ, с которым Тайсон Фьюри ничего не может поделать. Мне нравится Усик, вероятно, он победит досрочно в конце боя, но не из-за одного удара, рефери просто сжалится над Фьюри и остановит поединок", – сказал Хопкинс для Fight Hub TV.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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