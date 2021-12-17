Реформа Лиги наций: УЕФА пустит в турнир десять сборных из Южной Америки

Реформа Лиги наций: УЕФА пустит в турнир десять сборных из Южной Америки

Нововведение появится с 2024 года.

Лига наций УЕФА вскоре переживет кардинальные изменения. Футбольный турнир, где сейчас соперничают только европейские сборные, пополнится национальными командами из Южной Америки.

Об этом сообщил вице-президент УЕФА Збигнев Бонек в интервью изданию Meczyki.

По его словам, с 2024 года к турниру присоединятся десять южноамериканских сборных. Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Чили и Перу пополнят Дивизион А, тогда как Боливия, Эквадор, Парагвай и Венесуэла отправятся в Лигу В.

Отмечается, что все матчи будут проводиться в Европе, учитывая сложность в перемещении между континентами.

Напомним, что победителем прошлого розыгрыша Лиги наций стала сборная Франции. В финале подопечные Дидье Дешама победили Испанию - 2:1.

Как сообщал ТСН Проспорт, 16 декабря состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА-2022/2023. Сборная Украины в Дивизионе B сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией.

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