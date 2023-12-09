"Реклама войны и преступлений, включая геноцид": легенда НХЛ осудил допуск россиян к Олимпиаде

Знаменитый чешский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек прокомментировал скандальное решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

По словам легенды НХЛ, такая позиция МОК помогает РФ отбеливать войну и будет стоить большого количества потерянных жизней как украинцев, так и россиян.

"Решение МОК дало России нереальную рекламу войны и преступлений, включая геноцид. Это решение обойдется в тысячи, возможно, миллионы утраченных украинских и российских жизней.

МОК поставил собственные интересы выше человеческой жизни. Каждый человек в мире, который ставит жизнь на первое место, должен это осуждать", – написал Гашек в Twitter.

Обращение MOV @iocmedia представило Rusku невероятную редакцию нрава и злословия в том числе genocidy. MOV выделил человеческий жизненный опыт только за свои záujmы. Каждый человек на мире,который kladе život на 1.место, musí toto odsoudit. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) December 8, 2023

8 декабря МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в качестве "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных стартах, команды стран-агрессоров не будут допущены к соревнованиям. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, которые публично поддерживают войну или имеют контракты с армиями государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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