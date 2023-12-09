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"Реклама войны и преступлений, включая геноцид": легенда НХЛ осудил допуск россиян к Олимпиаде

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Реклама войны и преступлений, включая геноцид": легенда НХЛ осудил допуск россиян к Олимпиаде

Доминик Гашек / Фото: Associated Press

Доминик Гашек заявил, что МОК поставил собственные интересы выше человеческой жизни.

Знаменитый чешский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек прокомментировал скандальное решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

По словам легенды НХЛ, такая позиция МОК помогает РФ отбеливать войну и будет стоить большого количества потерянных жизней как украинцев, так и россиян.

"Решение МОК дало России нереальную рекламу войны и преступлений, включая геноцид. Это решение обойдется в тысячи, возможно, миллионы утраченных украинских и российских жизней.

МОК поставил собственные интересы выше человеческой жизни. Каждый человек в мире, который ставит жизнь на первое место, должен это осуждать", – написал Гашек в Twitter.

8 декабря МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в качестве "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных стартах, команды стран-агрессоров не будут допущены к соревнованиям. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, которые публично поддерживают войну или имеют контракты с армиями государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Дата публикации
Просмотры
117
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