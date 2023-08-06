"Реклама войны": легенда мирового хоккея жестко разнес НХЛ за отказ отстранить россиян

Легендарный чешский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал НХЛ, которая позволяет игрокам из России участвовать в матчах.

Олимпийский чемпион 1998 года заявил, что сделает все возможное, чтобы Украина получила денежную компенсацию за столь возмутительную позицию НХЛ касательно захватнической войны, которую ведет РФ.

"Я не могу представить, чтобы 10 лет назад я выступал против НХЛ. Для игроков это работа, вот почему они не выступают. Поэтому я в определенной степени извиняюсь перед игроками НХЛ, но я не буду извиняться перед боссами и руководством НХЛ.

Это чиновники, которые должны устанавливать такие правила, чтобы НХЛ не являлась рекламой российской войны. И я сделаю все, чтобы НХЛ заплатила Украине миллиарды за такое отношение", – сказал Гашек в интервью Seznam Zpravy.

Добавим, что в конце прошлого года Гашек направил открытое письмо к НХЛ, ATP и WTA, в котором призвал исключить россиян из всех международных соревнований.

Также Доминик возмутился участием россиян в матчах регулярного чемпионата НХЛ, которые состоялись осенью 2022 года в Праге.

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