"Рекомендации лицемерны и политизированы": в России устроили истерику из-за нового решения Международного союза биатлонистов

Так, исполком Международного союза биатлонистов (IBU) выступил с рекомендацией продолжить отстранение России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Отмечается, что приостановка членства стран-агрессоров будет до тех пор, пока они не продемонстрируют их полную поддержку целей и принципов IBU – например, четко дистанцировав себя от войны в Украине и не допустят активную вовлеченность официальных лиц или спортсменов в российскую армию или их участие в военных действиях. .

Таким образом, если представители обеих стран осудят войну против Украины, их могут вернуть.

В этой связи, в СБР считают, что действия IBU являются дискриминацией по национальному признаку.

"Рекомендации IBU так же лицемерны и политизированы, так же противоречат Конституции IBU и так же наносят ущерб мировому биатлону, как и мартовские решения", — говорится на сайте СБР.

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчов уверен, что это "очередная глупость и безграмотность, полное непонимание сущности русского человека".

Напомним, что в новом сезоне-2022/2023 биатлонисты и болельщики будут вынуждены привыкать к нововведениям. Согласно правкам от IBU, изменения будут касаться начисления очков, чемпионатов мира и призовых.