Рекорд легендарного американца бит: Джокович в седьмой раз признан лучшим теннисистом планеты по итогам сезона

Рекорд легендарного американца бит: Джокович в седьмой раз признан лучшим теннисистом планеты по итогам сезона

В 2021 году Ноле выиграл три турнира Большого шлема.

Первая ракетка мира Новак Джокович в седьмой раз признан лучшим теннисистом планеты по итогам сезона.

34-летний серб установил новый рекорд, оставив позади легендарного американца Пита Сампраса, завершавшего год в статусе лидера мирового рейтинга шесть раз.

Этот титул Джокович получил благодаря трем победам на турнирах Большого шлема по итогам 2021 года. Ноле (прозвище серба, прим.) стал победителем Открытого чемпионата Австралии, Roland Garros и Wimbledon, а на US Open проиграл в финале.

Year-End No. 1s since 2004:



04 — Federer

05 — Federer

06 — Federer

07 — Federer

08 — Nadal

09 — Federer

10 — Nadal

11 — Джокович

12 — Джокович

13 — Nadal

14 — Джокович

15 — Джокович

16 — Murray

17 — Nadal

18 — Джокович

19 — Nadal

20 — Джокович

21 — Djokovic @DjokerNole pic.twitter.com/GNgQVLu63w — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2021

Вот как падение своего рекорда прокомментировал Сампрас.

"Я был лучшим теннисистом столько лет, а он даже больше. Считаю, он стабильнее меня. Он выиграл больше турниров, больше мейджоров. Я могу еще долго размышлять о его карьере. Не думаю, что вы увидите что-то подобное снова", — сказал американец.

Джокович является 14-кратным победителем турниров Большого шлема;

В настоящее время лидер мирового рейтинга выступает на Итоговом турнире в Италии, где уже успел одержать победу, одолев норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:2.

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