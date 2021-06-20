Рекорд не продержался и недели: юный польский футболист вошел в историю чемпионатов Европы

Каспер Козловски быстро побил достижение англичанина Джуда Беллингема.
Полузащитник сборной Польши Каспер Козловски стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.
Выйдя на замену в матче 2-го тура группы Е против Испании, он дебютировал на континентальном первенстве в возрасте 17 лет и 246 дней.
Интересно, что поляк отобрал звание самого молодого игрока чемпионатов Европы у полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема, который в матче Евро-2020 с хорватами вышел на поле в 17 лет и 349 дней.
Kacper Kozłowski has become the youngest ever player to appear at the European Championships, just six days after Jude Bellingham set the new record.— Squawka Football (@Squawka) June 19, 2021
17 years and 246 days old. https://t.co/7pzcZsBMdc
Отметим, что до начала текущего европейского форума рекордсменом по этому показателю был нидерландец Етро Виллемс, который дебютировал на Евро-2012 в возрасте 18 лет и 71 день.
- Матч Испания - Польша завершился вничью 1:1. На гол Альваро Мораты поляки ответили точным ударом Роберта Левандовски.
- После двух сыгранных туров группу Е неожиданно возглавляет Швеция (4 балла), Словакия (3) - вторая, Испания (2) - третья, Польша (1) - четвертая.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.