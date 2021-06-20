Рекорд не продержался и недели: юный польский футболист вошел в историю чемпионатов Европы

Каспер Козловски быстро побил достижение англичанина Джуда Беллингема.

Полузащитник сборной Польши Каспер Козловски стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

Выйдя на замену в матче 2-го тура группы Е против Испании, он дебютировал на континентальном первенстве в возрасте 17 лет и 246 дней.

Интересно, что поляк отобрал звание самого молодого игрока чемпионатов Европы у полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема, который в матче Евро-2020 с хорватами вышел на поле в 17 лет и 349 дней.

Kacper Kozłowski has become the youngest ever player to appear at the European Championships, just six days after Jude Bellingham set the new record.



17 years and 246 days old. https://t.co/7pzcZsBMdc — Squawka Football (@Squawka) June 19, 2021

Отметим, что до начала текущего европейского форума рекордсменом по этому показателю был нидерландец Етро Виллемс, который дебютировал на Евро-2012 в возрасте 18 лет и 71 день.

Матч Испания - Польша завершился вничью 1:1 . На гол Альваро Мораты поляки ответили точным ударом Роберта Левандовски.

. На гол Альваро Мораты поляки ответили точным ударом Роберта Левандовски. После двух сыгранных туров группу Е неожиданно возглавляет Швеция (4 балла), Словакия (3) - вторая, Испания (2) - третья, Польша (1) - четвертая.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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