"Рекорд сыграл злую шутку": первые слова Романчука после "бронзы" Олимпиады-2020

Украинский спортсмен считает, что не реализовал весь свой потенциал.

Украинский пловец Михаил Романчук поделился эмоциями после завоевания бронзовой награды на Олимпийских играх-2020.

24-летний спортсмен финишировал третьим в финальном заплыве на 800 метров вольным стилем. Хотя в квалификации был лучшим и даже установил олимпийский рекорд. По словам украинца, именно это могло негативно повлиять на его результат в финале.

"Несмотря на то, что мы с тренером готовились к финалу утром, не удалось реализовать себя полностью. Мой полуфинальный результат так и остался олимпийским рекордом. Конечно, были надежды на то, что смогу его улучшить, но такие обстоятельства - впереди 1500 метров и будем на них настраиваться.

Как показал результат, в полуфинале мы немного "завелись" с немцем, и это сыграло не очень добрую шутку с нами в финале", - сказал Романчук в интервью Суспільне Спорт.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук и пловец Михаил Романчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 29 июля в нашей онлайн-трансляции.

Новости Украины: пловец Михаил Романчук получил четвертую бронзовую медаль на Олимпиаде-2021

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