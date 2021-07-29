"Рекорд сыграл злую шутку": первые слова Романчука после "бронзы" Олимпиады-2020

Украинский спортсмен считает, что не реализовал весь свой потенциал.
Украинский пловец Михаил Романчук поделился эмоциями после завоевания бронзовой награды на Олимпийских играх-2020.
24-летний спортсмен финишировал третьим в финальном заплыве на 800 метров вольным стилем. Хотя в квалификации был лучшим и даже установил олимпийский рекорд. По словам украинца, именно это могло негативно повлиять на его результат в финале.
"Несмотря на то, что мы с тренером готовились к финалу утром, не удалось реализовать себя полностью. Мой полуфинальный результат так и остался олимпийским рекордом. Конечно, были надежды на то, что смогу его улучшить, но такие обстоятельства - впереди 1500 метров и будем на них настраиваться.
Как показал результат, в полуфинале мы немного "завелись" с немцем, и это сыграло не очень добрую шутку с нами в финале", - сказал Романчук в интервью Суспільне Спорт.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук и пловец Михаил Романчук.
Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 29 июля в нашей онлайн-трансляции.