Рекорд звезды "Ливерпуля": определился еще один участник ЧМ-2026 по футболу

Мохамед Салах / © Associated Press

Сборная Египта оформила выход в финальную часть чемпионата мира-2026 по футболу.

Случилось это после того, как египтяне разгромили команду Джибути (3:0) в матче девятого тура африканской квалификации на Мундиаль.

Дубль в этом поединке оформил звездный форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах, еще один мяч забил Ибрахим Адель.

Для Салаха эти голы стали 19-м и 20-м в африканском отборе на ЧМ в истории. Он стал абсолютным рекордсменом по этому показателю, обойдя ивуарийца Дидье Дрогба и алжирца Ислама Слимани, на счету которых по 18 забитых мячей.

Для установления этого рекорда 33-летнему нападающему понадобилось 29 матчей. Кроме того, в активе Салаха также есть 12 результативных передач.

За тур до конца африканского отбора Египет (23 очка) обеспечил себе первое место в группе, опережая ближайшего преследователя, сборную Буркина-Фасо, на 5 баллов.

Таким образом, Египет досрочно завоевал прямую путевку на ЧМ-2026.

Сборная Египта в четвертый раз в истории сыграет на чемпионате мира – ранее команда принимала участие в Мундиалях 1934, 1990 и 2018 годов.

Отметим, что Египет стал третьим участником ЧМ-2026 от Африки. Ранее на Мундиаль вышли Марокко и Тунис. Всего уже известны 19 сборных, которые сыграют на грядущем мировом первенстве.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.