Рекордная серия продолжается: "Байер" совершил камбэк против "Ромы" и вышел в финал Лиги Европы (видео)

Команда Хаби Алонсо была близка к первому поражению в сезоне, но спаслась на 90+7-й минуте.

"Байер" сыграл вничью с "Ромой" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Поединок на "БайАрене" в Леверкузене закончился со счетом 2:2 .

Римляне открыли счет в конце первого тайма – Леандро Паредес реализовал пенальти на 43-й минуте.

Во втором тайме подопечные Даниэле Де Росси забили во второй раз – на 66-й минуте Паредес оформил дубль с пенальти. Таким образом, счет в двухматчевом противостоянии сравнялся.

Однако команда Хаби Алонсо в очередной раз в этом сезоне смогла оформить камбэк. Автогол Джанлуки Манчини на 82-й минуте позволил "фармацевтам" снова заставить соперника догонять.

Это оказалось итальянской команде не по силам. А вот "Байер" в компенсированное время, на 90+7-й минуте, отличился во второй раз – точный удар нанес Йосип Станишич.

В первом матче "Байер" на выезде обыграл "Рому" (2:0). Так что по сумме двух встреч (4:2) в финал вышел немецкий клуб.

Кроме того, "фармацевты" продлили свою уникальную серию без поражений во всех турнирах до 49 матчей. Предыдущий рекорд среди клубов из топ-5 европейских лиг принадлежал "Ювентусу", который с мая 2011-го по май 2012 года не проигрывал в течение 43 поединков.

Также леверкузенский клуб установил новый мировой рекорд по продолжительности серии без поражений во всех турнирах. "Байер" превзошел достижение португальской "Бенфики", которая не проигрывала 48 поединков подряд во всех турнирах с декабря 1963-го по февраль 1965 года.

Обзор матча "Байер" – "Рома"

В финале турнира "Байер" сыграет с итальянской "Аталантой", которая в полуфинале прошла французский "Марсель" (1:1, 3:0).

Финал Лиги Европы между "Аталантой" и "Байером" состоится 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

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