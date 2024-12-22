Рекордная сумма: сколько денег Усик и Фьюри заработали за бой-реванш

В ночь на 22 декабря украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в бою-реванше, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Поединок в саудовском Эр-Рияде завершился победой украинского боксера единогласным решением судей: 116-112, 116-112, 116-112.

По информации The Sportster, общий гонорар реванша Усик – Фьюри составил 190 миллионов долларов. Причем эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу победителя первого поединка, в котором украинец одолел британца раздельным решением судей.

Таким образом, за бой-реванш Усик заработал 114 миллионов долларов. Это рекордный гонорар в его карьере. "Цыганский король" обогатился во втором поединке против украинца на 76 миллионов долларов.

Следует отметить, что это гарантированные гонорары боксеров, не зависящие от результатов продаж платных трансляций боя (PPV).

Напомним, за первый очный поединок, который состоялся 19 мая 2024 года в Эр-Рияде, боксеры на двоих заработали 150 миллионов долларов. Распределение денег составило 70% на 30% в пользу британца.

То есть гонорар Фьюри за первый бой составил 105 миллионов долларов – эта сумма остается рекордной в карьере британца. Усик тогда получил 45 миллионов долларов.

Итак, за два поединка Усик заработал суммарно 159 миллионов долларов, Фьюри – 181 миллион долларов.

Ранее сообщалось, что британец не признал поражение от Усика, заявив, что его засудили. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер уже отреагировал.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Выиграв первый поединок, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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