Рекордная зарплата в истории футбола: Неймар получил безумное предложение из Саудовской Аравии

После неудачи с подписанием Лионеля Месси "Аль-Хиляль" нацелился на другую звезду ПСЖ.

Форвард ПСЖ Неймар этим летом может сменить клубную прописку. В трансфере 31-летнего бразильца всерьез заинтересован саудовский "Аль-Хиляль".

Как сообщает журналист CBS Джеймс Бенге, представители "Аль-Хиляля" прибыли в Париж для того, чтобы обсудить потенциальный трансфер Неймара с руководством французского клуба.

Клуб из Саудовской Аравии уже сделал первое предложение парижанам в размере 45 миллионов евро. По предварительной информации, ПСЖ готов продать бразильца по такой цене.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что "Аль-Хиляль" готов предложить Неймару контракт на три года с зарплатой 250 миллионов евро за сезон.

Если бразилец согласится на предложение "Аль-Хиляля", то станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Сейчас это звание принадлежит Криштиану Роналду, который зарабатывает в саудовском "Аль-Насре" примерно 200 миллионов евро в год.

Ранее СМИ сообщали, что новоиспеченный форвард саудовского "Аль-Иттихада", действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема также будет получать 200 миллионов евро в год.

Неймар выступает в составе ПСЖ с 2017 года, когда перебрался из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Этот трансфер до сих пор остается самым дорогим в истории футбола.

За парижский клуб бразилец сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач.

Контракт Неймара с парижанами рассчитан до конца июня 2025 года. В прошлом сезоне бразилец забил 18 голов и отдал 17 ассистов в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Напомним, ранее "Аль-Хиляль" пытался подписать Лионеля Месси. Саудовский клуб предлагал аргентинцу трехлетний контракт на 1,5 миллиарда евро – по 500 миллионов евро за сезон. Однако семикратный обладатель "Золотого мяча" отклонил это предложение и решил продолжить карьеру в американском "Интере" Майами.

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