Рекордные деньги: названы призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025 по футболу

Победитель турнира может заработать до 125 миллионов долларов.
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила размер призовых средств грядущего Клубного чемпионата мира-2025.
Как сообщается на официальном сайте организации, общий призовой фонд для клубов-участников турнира будет составлять миллиард долларов.
Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал это "крупнейшим призовым фондом в истории футбольных турниров".
525 миллионов долларов будут распределены между участниками вне зависимости от их результатов на турнире. В то же время клубы из разных конфедераций получат разные призовые на основе спортивных и коммерческих критериев.
- Европа: 12,81-38,19 млн долларов
- Южная Америка: 15,21 млн
- Северная Америка: 9,55 млн
- Азия: 9,55 млн
- Африка: 9,55 млн
- Океания: 3,58 млн
425 миллионов долларов призовых будут начислены за спортивные достижения: победу на групповом раунде – 2 млн, ничью – 1 млн, а также за прохождение дальше по сетке плей-офф.
Таким образом, учитывая все призовые, победитель турнира суммарно может заработать до 125 миллионов долларов.
- Групповой раунд: 2 млн долларов за победу, по 1 млн на клуб за ничью
- 1/8 финала: +7.5 млн
- 1/4 финала: +13,125 млн
- Полуфинал: +21 млн
- Финалист: +30 млн
- Чемпион: +40 млн
Клубный чемпионат мира-2025 продлится с 15 июня по 13 июля в США. Турнир состоится в новом расширенном формате с участием 32 клубов из шести футбольных конфедераций.
Финал КЧМ-2025 состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей.
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