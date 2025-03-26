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Рекордные деньги: названы призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025 по футболу

Рекордные деньги: названы призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025 по футболу

Президент ФИФА Джанни Инфантино с трофеем Клубного чемпионата мира-2025 по футболу

Победитель турнира может заработать до 125 миллионов долларов.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила размер призовых средств грядущего Клубного чемпионата мира-2025.

Как сообщается на официальном сайте организации, общий призовой фонд для клубов-участников турнира будет составлять миллиард долларов.

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал это "крупнейшим призовым фондом в истории футбольных турниров".

525 миллионов долларов будут распределены между участниками вне зависимости от их результатов на турнире. В то же время клубы из разных конфедераций получат разные призовые на основе спортивных и коммерческих критериев.

  • Европа: 12,81-38,19 млн долларов
  • Южная Америка: 15,21 млн
  • Северная Америка: 9,55 млн
  • Азия: 9,55 млн
  • Африка: 9,55 млн
  • Океания: 3,58 млн

425 миллионов долларов призовых будут начислены за спортивные достижения: победу на групповом раунде – 2 млн, ничью – 1 млн, а также за прохождение дальше по сетке плей-офф.

Таким образом, учитывая все призовые, победитель турнира суммарно может заработать до 125 миллионов долларов.

  • Групповой раунд: 2 млн долларов за победу, по 1 млн на клуб за ничью
  • 1/8 финала: +7.5 млн
  • 1/4 финала: +13,125 млн
  • Полуфинал: +21 млн
  • Финалист: +30 млн
  • Чемпион: +40 млн

Клубный чемпионат мира-2025 продлится с 15 июня по 13 июля в США. Турнир состоится в новом расширенном формате с участием 32 клубов из шести футбольных конфедераций.

Финал КЧМ-2025 состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей.

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