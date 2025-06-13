- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 1869
- Время на прочтение
- 1 мин
Рекордные гонорары: сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш
Для обоих боксеров это будут самые большие гонорары в карьере.
Стало известно, сколько чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа заработают за грядущий объединительный поединок.
По информации News Bet365, общий гонорар за бой составит 203,5 миллиона долларов.
Из этой суммы Усик получит 132,28 млн долларов, а Дюбуа – 71,22 млн долларов. Для украинца и британца это будут самые большие гонорары в карьере.
К слову, за реванш против бритаца Тайсона Фьюри украинский чемпион заработал 114 миллионов долларов, а за первый поединок с "Цыганским королем" - 45 миллионов долларов.
Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.
Напомним, Усик и Дюбуа устроили спор на пресс-конференции перед реваншем из-за скандального эпизода с первого поединка, когда британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса.
Также на пресс-конференции Александр остроумно потроллил своего соперника.
Днем ранее Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца. Позже Даниэль объяснил свое наглое поведение.