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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
1869
Время на прочтение
1 мин

Рекордные гонорары: сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш

Для обоих боксеров это будут самые большие гонорары в карьере.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © queensberrypromotions

Стало известно, сколько чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа заработают за грядущий объединительный поединок.

По информации News Bet365, общий гонорар за бой составит 203,5 миллиона долларов.

Из этой суммы Усик получит 132,28 млн долларов, а Дюбуа – 71,22 млн долларов. Для украинца и британца это будут самые большие гонорары в карьере.

К слову, за реванш против бритаца Тайсона Фьюри украинский чемпион заработал 114 миллионов долларов, а за первый поединок с "Цыганским королем" - 45 миллионов долларов.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Напомним, Усик и Дюбуа устроили спор на пресс-конференции перед реваншем из-за скандального эпизода с первого поединка, когда британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса.

Также на пресс-конференции Александр остроумно потроллил своего соперника.

Днем ранее Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца. Позже Даниэль объяснил свое наглое поведение.

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Дата публикации
Количество просмотров
1869
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