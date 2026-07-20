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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Рекордные призовые ЧМ-2026: сколько получили Испания, Аргентина и другие сборные

ФИФА выделила рекордные призовые на чемпионате мира 2026 года, где общая сумма выплат поражает масштабами.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Матч Испания – Аргентина на ЧМ-2026

Матч Испания— Аргентина на ЧМ-2026 / © Associated Press

Чемпионат мира по футболу 2026 года принес участникам не только медали, но и грандиозные выплаты от ФИФА. Ни одна из 48 сборных не уехала домой без денег, а победители заберут десятки миллионов.

Об этом пишет Lad Bible.

После почти шести недель соревнований, более 100 матчей и более 300 забитых голов чемпионат мира 2026 года завершился. Команды соревновались не только за престиж, медали и главный трофей. Значительной была и финансовая мотивация, ведь в этом году ни одна из сборных не оставила турнир без призовых.

По информации ФИФА, общий призовой фонд чемпионата мира 2026 достиг рекордных 727 млн дол. Это более чем в два раза превышает сумму, которую распределяли на ЧМ-2022 в Катаре.

Непосредственно на призовые предусмотрели 655 млн дол. Размер выплат для каждой сборной зависел от того, как далеко она продвинулась по турнирной сетке.

Призовые ЧМ-2026

  • Самую большую сумму — 50 млн долл. — получат чемпионы мира, сборная Испании. Ставшей финалистом Аргентине достанется 33 млн дол.

  • Англия, которая после зрелищного матча с Францией на выходных заняла третье место, получит 29 млн долларов. Французская сборная заработает 27 млн. дол.

  • По 19 млн дол. получат команды, завершившие турнир на позициях от пятой до восьмой и дошедшие до четвертьфинала. Среди них, в частности, Норвегия.

  • Сборным, выбывшим в 1/8 финала и занявшим места от девятого до 16-го, выплатят по 15 млн дол. Команды, завершившие выступления на позициях от 17 до 32, получат по 11 млн дол.

  • Таким образом, все 48 сборных, квалифицировавшихся на чемпионат мира, получат финансовое вознаграждение. Даже команды, не сумевшие преодолеть групповой этап, заработают по 9 млн дол.

Кроме призовых ФИФА предусмотрела для каждой сборной еще по 1,5 млн дол. на расходы, связанные с подготовкой к турниру.

Организация оплачивала билеты на обратные рейсы бизнес-класса для каждой команды, а также проживание и питание для делегации из 50 человек, в которую входили футболисты и представители персонала.

Кроме того, ФИФА обеспечивала внутренние переезды по территории страны-хозяйки или, как в этом году, нескольких стран-хозяек. Для команд организовали «специальный автопарк, в том числе грузовик для перевозки оборудования», который помогал им добираться до стадионов и мест проведения матчей.

Призовые средства не выплачивают футболистам напрямую. ФИФА перечисляет деньги футбольной федерации соответствующей страны, а она самостоятельно решает, как распределить финансы между игроками, тренерским штабом и программами развития — в соответствии с собственными правилами и политикой.

Напомним, сборная Испании победила Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0 в экстраймах. Основное время завершилось без голов, причем аргентинцы установили антирекорд, не нанеся ни одного удара по воротам за первые 75 мин., а на 90+3-й минуте остались в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

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Дата публикации
Количество просмотров
105
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