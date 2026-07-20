Рекордные призовые ЧМ-2026: сколько получили Испания, Аргентина и другие сборные

Матч Испания— Аргентина на ЧМ-2026 / © Associated Press

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Чемпионат мира по футболу 2026 года принес участникам не только медали, но и грандиозные выплаты от ФИФА. Ни одна из 48 сборных не уехала домой без денег, а победители заберут десятки миллионов.

Об этом пишет Lad Bible.

После почти шести недель соревнований, более 100 матчей и более 300 забитых голов чемпионат мира 2026 года завершился. Команды соревновались не только за престиж, медали и главный трофей. Значительной была и финансовая мотивация, ведь в этом году ни одна из сборных не оставила турнир без призовых.

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По информации ФИФА, общий призовой фонд чемпионата мира 2026 достиг рекордных 727 млн дол. Это более чем в два раза превышает сумму, которую распределяли на ЧМ-2022 в Катаре.

Непосредственно на призовые предусмотрели 655 млн дол. Размер выплат для каждой сборной зависел от того, как далеко она продвинулась по турнирной сетке.

Призовые ЧМ-2026

Самую большую сумму — 50 млн долл. — получат чемпионы мира, сборная Испании. Ставшей финалистом Аргентине достанется 33 млн дол.

Англия, которая после зрелищного матча с Францией на выходных заняла третье место, получит 29 млн долларов. Французская сборная заработает 27 млн. дол.

По 19 млн дол. получат команды, завершившие турнир на позициях от пятой до восьмой и дошедшие до четвертьфинала. Среди них, в частности, Норвегия.

Сборным, выбывшим в 1/8 финала и занявшим места от девятого до 16-го, выплатят по 15 млн дол. Команды, завершившие выступления на позициях от 17 до 32, получат по 11 млн дол.

Таким образом, все 48 сборных, квалифицировавшихся на чемпионат мира, получат финансовое вознаграждение. Даже команды, не сумевшие преодолеть групповой этап, заработают по 9 млн дол.

Кроме призовых ФИФА предусмотрела для каждой сборной еще по 1,5 млн дол. на расходы, связанные с подготовкой к турниру.

Организация оплачивала билеты на обратные рейсы бизнес-класса для каждой команды, а также проживание и питание для делегации из 50 человек, в которую входили футболисты и представители персонала.

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Кроме того, ФИФА обеспечивала внутренние переезды по территории страны-хозяйки или, как в этом году, нескольких стран-хозяек. Для команд организовали «специальный автопарк, в том числе грузовик для перевозки оборудования», который помогал им добираться до стадионов и мест проведения матчей.

Призовые средства не выплачивают футболистам напрямую. ФИФА перечисляет деньги футбольной федерации соответствующей страны, а она самостоятельно решает, как распределить финансы между игроками, тренерским штабом и программами развития — в соответствии с собственными правилами и политикой.

Напомним, сборная Испании победила Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0 в экстраймах. Основное время завершилось без голов, причем аргентинцы установили антирекорд, не нанеся ни одного удара по воротам за первые 75 мин., а на 90+3-й минуте остались в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

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