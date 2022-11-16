Рекордные призовые: сколько заработают сборные-участницы чемпионата мира-2022 по футболу

Рассказываем, кто и сколько денег получит за выступления на Мундиале в Катаре.

С 20 ноября по 18 декабря состоится Чемпионат мира по футболу 2022 года. На полях Катара 32 национальные команды поборются за звание сильнейшей на планете.

Международная федерация футбола (ФИФА) уже обнародовала денежные суммы, которые участники Мундиаля смогут получить в зависимости от результатов на турнире.

Общий призовой фонд ЧМ-2022 составляет 440 миллионов долларов. Это абсолютный рекорд в истории планетарных первенств по футболу. Для сравнения, на предыдущем чемпионате мира, который в 2018 году принимала Россия, призовой фонд равнялся 400 миллионам долларов.

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Сколько заработает сборные на ЧМ-2022

Традиционно наибольшую сумму призовых получит победитель турнира – 42 миллиона долларов. Проигравшая в финале команда заработает 30 миллионов долларов.

Бронзовый призер Мундиаля обогатится на 27 миллионов долларов. Сборная, занявшая четвертое место, получит 25 миллионов долларов.

Команды, которые вылетят в четвертьфинале, заработают по 17 миллионов долларов. Сборные, которые остановятся на стадии 1/8 финала, получат по 13 миллионов долларов.

Меньше всего денег – по 9 миллионов долларов – перепадет командам, которые не смогут преодолеть групповой этап ЧМ-2022.

Также каждая сборная-участница Мундиаля дополнительно получит 1,5 миллиона долларов для покрытия расходов на подготовку к турниру.

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Дополнительные расходы на проведение ЧМ-2022

Стоит отметить, что 440 миллионов долларов – это сумма призовых, которую ФИФА распределит между национальными футбольными федерациями. Однако общие затраты на организацию и проведение Мундиаля превышают миллиард долларов.

Еще 370 миллионов долларов получат клубы, игроки которых вызваны для участия в турнире. Интересно, что впервые с ЧМ-1998 на мировом первенстве не сыграет ни один представитель украинской Премьер-лиги.

Кроме того, 220 миллионов долларов пойдут на страхование футболистов от травм. Еще 70 миллионов долларов было потрачено на подготовку к турниру.

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