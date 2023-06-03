Рекордный гол, сомнительный пенальти: "Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" и завоевал Кубок Англии

Дубль Илкая Гюндогана принес "горожанам" седьмой национальный кубок в истории.

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка Англии сезона-2022/23. Команда Хосепа Гвардиолы завоевала трофей, обыграв в финальном матче на стадионе "Уэмбли" в Лондоне "Манчестер Юнайтед" – 2:1 .

"Горожане" открыли счет уже на 13-й секунде встречи. Точным ударом после передачи Кевина Де Брюйне отличился Илкай Гюндоган.

Немецкий полузащитник стал автором самого быстрого гола в истории финалов Кубка Англии. Предыдущий рекорд принадлежал форварду "Эвертона" Луи Саа, который забил на 25-й секунде финала Кубка Англии-2008/09 против "Челси".

На 33-й минуте "красные дьяволы" сумели сравнять счет. Мяч случайно попал в руку Джеку Грилишу в штрафной "небесно-голубых" – арбитр решил назначить пенальти. Бруну Фернандеш хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый.

В начале второго тайма "Манчестер Сити" снова вышел вперед – Гюндоган оформил дубль, замкнув подачу от Де Брюйне. Именно этот гол стал победным. До финального свистка подопечные Эрика тен Хага не сумели отыграться.

Добавим, что на пути к финалу "Манчестер Сити" выбил "Челси" (4:0), "Арсенал" (1:0), "Бристоль Сити" (3:0), "Бернли" (6:0) и "Шеффилд Юнайтед" (3:0).

"Манчестер Сити" в седьмой раз в истории выиграл Кубок Англии. Ранее "горожане" побеждали в этом турнире в 1904, 1934, 1956, 1969, 2011 и 2019 годах.

Напомним, в этом сезоне команда Гвардиолы может оформить требл. "Горожане" уже стали чемпионами АПЛ, а также вышли в финал Лиги чемпионов, где 10 июня встретятся с миланским "Интером".

Читайте также:

Манчестер Сити – Интер: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги чемпионов

Покидает клуб вслед за Месси: ПСЖ объявил об уходе Серхио Рамоса

Украинский футболист, приостановивший выступления за польский клуб и вступивший в ВСУ, погиб на войне