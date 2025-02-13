Рекордный гонорар в карьере: стало известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом

Стало известно, сколько денег заработает украинский чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик за грядущий бой с американцем Кейшоном Дэвисом.

По информации издания Чемпион, за выход в ринг против Дэвиса украинец получит около 400 тысяч долларов. Это самый большой гонорар в 10-летней профессиональной боксерской карьере Беринчика.

До этого рекордный гонорар Дениса составил 300 тысяч долларов за его предыдущий бой против Эмануэля Наваррете. В мае 2024 года Беринчик победил мексиканца раздельным решением судей и завоевал титул WBO в легком весе.

Поединок между Беринчиком и Дэвисом состоится в ночь на 15 февраля в Нью-Йорке (США) на легендарной арене "Madison Square Garden". Для Дениса это будет первая защита титула WBO в легком весе.

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В послужном списке 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В активе 25-летнего Кейшона 12 побед (8 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио и владеет поясом WBO Intercontinental в легком весе.

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