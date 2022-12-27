Рекордный трансфер: нидерландский талант продолжит карьеру в АПЛ

Нидерландский ПСВ достиг соглашения по трансферу 23-летнего форварда Коди Гакпо в "Ливерпуль".

Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

Гакпо отправится в Англию, где трансфер будет завершен. Сумма трансфера пока неизвестна. По словам генерального менеджера ПСВ Марселя Брандса, это будет рекордная сумма для клуба из Эйндховена.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, речь идет о 37 млн фунтов плюс 13 млн возможных бонусов.

В этом сезоне Гакпо провел 24 матча по ПСВ во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. На счету также три гола в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира-2022.

"Ливерпуль" находится на 6-й позиции турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 25 очков.

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