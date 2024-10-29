Рекордсмен "Манчестер Сити" и победитель Евро-2024: что известно о обладателе "Золотого мяча" Родри

Действующий чемпион Европы стал лучшим футболистом мира по версии журнала France Football.

В понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле состоялась торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2024". Главный индивидуальный приз получил полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

В голосовании он обошел других трех финалистов в номинации – бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, английского полузащитника Джуда Беллингема и испанского защитника Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".

Рассказываем подробнее о карьере и достижениях испанца, которого журнал France Football признал лучшим футболистом мира 2024 года.

Родри / Фото: Associated Press

Начало карьеры Родри

Полное имя новоиспеченного обладателя "Золотого мяча" – Родриго Эрнандес Касканте. Он родился 22 июня 1996 года в Мадриде. Испанец начал заниматься футболом в небольшой команде "Райо Махадаонда", из которой в 2007 году перешел в академию столичного "Атлетико".

В 2013 году Родри из-за якобы "отсутствия физической силы" был отчислен из мадридского клуба и впоследствии попал в академию "Вильярреала".

В начале 2015 года он был включен в заявку "Вильярреала" на сезон. Для получения игровой практики сначала выступал за дубль "Желтой субмарины", а 17 декабря дебютировал за основную команду в матче Кубка Испании против "Уэски".

17 апреля 2016 года Родри впервые сыграл в Ла Лиге, выйдя на замену во втором тайме поединка против "Райо Вальекано". Свой дебютный гол за "Вильярреал" испанец забил 3 ноября в матче Лиги Европы против турецкого "Османлыспора".

24 мая 2018 года Родри подписал 5-летний контракт с "Атлетико", а 25 августа дебютировал за главную команду "матрасников" в матче против "Райо Вальекано". Первый гол за мадридцев он забил 10 ноября в ворота "Атлетико" Бильбао. За "Атлетико" испанец выступал до 2019 года и выиграл с клубом Суперкубок УЕФА.

Родри / Фото: Associated Press

Родри стал незаменимым лидером "Манчестер Сити"

3 июля 2019 года Родри перешел в "Манчестер Сити". Английский клуб выкупил контракт футболиста, заплатив прописанные в нем отступные в размере 70 миллионов евро. Уже в своем первом матче за "горожан" испанец 4 августа завоевал трофей – победа над "Ливерпулем" в Суперкубке Англии.

10 августа Родри дебютировал в АПЛ в поединке против "Вест Хэма", а 14 сентября в матче с "Норвичем" забил свой первый гол за "Манчестер Сити".

Вместе с "небесно-голубыми" он уже завоевал 11 трофеев, в том числе четырежды стал чемпионом Англии и помог клубу впервые в истории выиграть Лигу чемпионов, забив победный гол в финале против миланского "Интера". Его признали лучшим игроком ЛЧ-2022/23.

Родри / Фото: Associated Press

Трофеи Родри в составе "Манчестер Сити"

Чемпион Англии (4): 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Обладатель Кубка Англии: 2022/23

Обладатель Кубка английской лиги (2): 2019/20, 2020/21

Обладатель Суперкубка Англии: 2019

Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2022/23

Обладатель Суперкубка УЕФА: 2023

Победитель Клубного чемпионата мира: 2023

Более того, Родри в составе "Манчестер Сити" установил мировой рекорд по продолжительности серии без поражений. Испанец не проигрывал 74 матча подряд за клуб во всех турнирах (59 побед и 15 ничьих).

Он превзошел достижения двух игроков легендарного состава итальянского "Милана" 80-х и 90-х годов прошлого века. На тот момент Деметрио Альбертини и Паоло Мальдини не проигрывали 73 поединка кряду.

Интересно, что без Родри за период его рекордной серии, которая длилась 475 дней, на счету "Манчестер Сити" 7 побед и 5 поражений. Так что испанца справедливо считают незаменимым фактором успеха команды Хосепа Гвардиолы.

Карьера Родри в сборной Испании

С 2012 года Родри выступал за юношеские сборные Испании всех возрастов. В 2015 году он в составе юношеской сборной Испании выиграл чемпионат Европы U-19. В 2017 году вместе с командой U-21 стал серебряным призером молодежного чемпионата Европы.

23 марта 2018 года дебютировал за взрослую сборную Испании, выйдя на замену во втором тайме товарищеского матча против Германии. 17 ноября 2020 года забил свой первый гол за национальную команду в поединке Лиги наций против немцев.

В 2021 году Эрнандес дошел с испанской сборной до полуфинала Евро-2020. В 2022 году участвовал в чемпионате мира в Катаре. Стал победителем Лиги наций-2022/23.

Родри / Фото: Associated Press

В 2024 году Родри выиграл с "Красной фурией" чемпионат Европы. Именно его признали лучшим игроком триумфального для испанцев континентального первенства.

Родри / Фото: Associated Press

Родри впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Ранее сообщалось, что определились победители футбольной премии "Золотой мяч-2024" во всех номинациях.

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