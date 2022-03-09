Рекордсмена сборной Украины Тимощука собрались лишить звания почетного гражданина в родном городе

Анатолий до сих пор никак не прокомментировал вторжение РФ и продолжает работать на страну-агрессора.

Экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка, в котором он родился.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Луцка Игорь Полищук.

"На ближайшее заседание сессии горсовета вносим проект решения о лишении Анатолия Тимощука звания почетного гражданина города Луцка. Анатолий Тимощук за все время войны не только не сделал ни одного публичного заявления по поводу нападения РФ на Украину, но еще и остался работать в клубе страны-оккупанта", - написал Полищук.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола решила наказать Тимощука и лишить его всех титулов, наград, почетных званий и тренерской лицензии, а также исключить из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Добавим, что о Тимощуке уже жестко высказались бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев и украинский тренер Олег Федорчук.

Напомним, Тимощук является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Украины. На его счету 144 поединка в сине-желтой футболке.

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