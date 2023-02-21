Ренн – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы

В четверг, 23 февраля, донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/23 против французского "Ренна".

Поединок состоится на арене "Роазон Парк" в Ренне. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч между командами прошел 16 февраля в Варшаве. В нем дончане одержали победу со счетом 2:1 .

Добавим, что "Ренн" выступал вместе с киевским "Динамо" на групповом этапе Лиги Европы. Подопечные Мирчи Луческу дважды проиграли "красно-черным" и простились с еврокубками.

Где смотреть матч Ренн – Шахтер

На территории Украины ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Ренном" и "Шахтером" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Ренн – Шахтер

В предстоящем поединке букмекеры выше оценивают шансы на победу французского клуба – 1,71. Ничья – 4,20. Выигрыш украинской команды – 4,95.

Но фаворитом двухматчевого противостояния остается "Шахтер" – 1,78. Коэффициент на выход "Ренна" в 1/8 финала Лиги Европы равен 2,12.

Напомним, победители пар 1/16 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги Европы. Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля, а поединки этой стадии – 9-го и 16 марта.

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