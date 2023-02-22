Ренн – Шахтер: онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

После победы в первом поединке "горняки" постараются закрепить свой успех во Франции.
В четверг, 23 февраля, донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/23 против французского "Ренна".
Поединок состоится на арене "Роазон Парк" в Ренне. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
Первый матч между командами прошел 16 февраля в Варшаве. В нем дончане одержали победу со счетом 2:1.
Победители пар 1/16 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги Европы. Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля, а поединки этой стадии – 9-го и 16 марта.
- "Шахтер" попал в 1/16 финала Лиги Европы, не сумев выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Донецкий клуб занял третье место в квартете с мадридским "Реалом", немецким "РБ Лейпцигом" и шотландским "Селтиком".
- "Ренн" занял второе место в группе Лиги Европы, где также выступали турецкий "Фенербахче", кипрский АЕК Ларнака и киевское "Динамо".
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция второго поединка между "Ренном" и "Шахтером".