Ренн – Шахтер: онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

После победы в первом поединке "горняки" постараются закрепить свой успех во Франции.

В четверг, 23 февраля, донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/23 против французского "Ренна".

Поединок состоится на арене "Роазон Парк" в Ренне. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч между командами прошел 16 февраля в Варшаве. В нем дончане одержали победу со счетом 2:1 .

Победители пар 1/16 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги Европы. Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля, а поединки этой стадии – 9-го и 16 марта.

"Шахтер" попал в 1/16 финала Лиги Европы, не сумев выйти в плей-офф Лиги чемпионов . Донецкий клуб занял третье место в квартете с мадридским "Реалом", немецким "РБ Лейпцигом" и шотландским "Селтиком".

. Донецкий клуб занял третье место в квартете с мадридским "Реалом", немецким "РБ Лейпцигом" и шотландским "Селтиком". "Ренн" занял второе место в группе Лиги Европы, где также выступали турецкий "Фенербахче", кипрский АЕК Ларнака и киевское "Динамо".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция второго поединка между "Ренном" и "Шахтером".