Репетиция перед финалом Лиги чемпионов: "Реал" без Лунина ничьей завершил сезон в Примере (видео)

"Сливочные" разделили очки с "Бетисом" в прощальном матче Тони Крооса на "Сантьяго Бернабеу".

Мадридский "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Бетисом" в матче заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" закончился со счетом 0:0 .

В первом тайме гостям удалось поразить ворота "Королевского клуба", но гол американского полузащитника Джонни на 39-й минуте был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за офсайда.

Легально забитых мячей в этом противостоянии болельщики так и не увидели.

Отметим, что этот поединок стал последним в Примере для Тони Крооса, который решил завершить карьеру после Евро-2024. Перед началом матча игроки обеих команд устроили 34-летнему немцу почетный коридор, а фанаты мадридцев подготовили баннер в честь легенды клуба.

Toni Kroos в его последний Real Madrid home game:



• 121 touches

• 107/110 passes completed

• 13/15 long passes

• 3 chances created

• 15 лет в финал 3rd pic.twitter.com/DTlnenaFqZ Опубликовано в Madrid Xtra (@MadridXtra) май 25, 2024

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. В стартовом составе на игру вышел Тибо Куртуа, а во втором тайме бельгийского вратаря заменил Кепа Аррисабалага – главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти дал испанцу сыграть перед возвращением в "Челси" из аренды в мадридском клубе.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Бетис"

"Реал" завершил сезон Ла Лиги с результатом в 95 набранных очков. Мадридский гранд досрочно выиграл 36-й в клубной истории чемпионский титул. "Бетис" (57 баллов) занял седьмое место и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций.

Подопечным Анчелотти остается провести последний матч в этом сезоне: финал Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", который состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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