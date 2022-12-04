Репетиция перед Францией: сборная Англии разгромила Сенегал и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Англии уверенно победила команду Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре закончился со счетом 3:0 .

Родоначальники футбола решили судьбу противостояния еще до перерыва. На 38-й минуте Джордан Хендерсон из центра штрафной расстрелял ворота после паса Джуда Беллингема.

А в компенсированное к первому тайму время подопечные Гарета Саутгейта укрепили свое преимущество. Англичане поймали Сенегал на контратаке – Фил Фоден отдал на Харри Кейна, а капитан сборной "трех львов" хладнокровно отправил мяч в сетку.

Во второй половине встречи Англия добила деморализованных африканцев. На 57-й минуте Букайо Сака в касание замкнул прострел Фодена в центр штрафной.

Напомним, в четвертьфинале Англия сразится с Францией, которая в своем матче 1/8 финала разобралась с Польшей со счетом 3:1 . Поединок Англия – Франция состоится в субботу, 10 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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