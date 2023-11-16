Репетиция перед Италией: сборная Украины обыграла польский клуб в спарринге за закрытыми дверями

Сборная Украины победила польскую "Лехию" в товарищеской встрече в рамках подготовки к заключительному матчу группового этапа отбора на Евро-2024 против команды Италии. Поединок в Гданьске завершился со счетом 0:2 в пользу "сине-желтых".

Игра была закрыта для публики. Трансляцию этого матча тоже не организовывали.

Как сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) в своем Telegram-канале, команда Сергея Реброва открыла счет на 24-й минуте – отметился Александр Пихаленок.

Во втором тайме украинцы удвоили свое преимущество. На 58-й минуте забил мяч в ворота соперника Егор Назарина.

Добавим, что "Лехия" – представитель второго польского дивизиона. Сейчас команда ведет борьбу за выход в Экстраклясу, занимая третье место в турнирной таблице. За клуб выступают украинцы Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Максим Хлань.

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Победа над итальянцами гарантированно выведет сборную Украины на чемпионат Европы. Команду Реброва устроит даже ничья, если в предпоследнем 9-м туре отбора на Евро-2024 "Скуадра Адзурра" 17 ноября дома не сможет обыграть Северную Македонию.

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