Репетиция перед Лигой чемпионов: "Шахтер" в Киеве справился с "Днепром-1"

Репетиция перед Лигой чемпионов: "Шахтер" в Киеве справился с "Днепром-1"

Команда Роберто Де Дзерби вернулась на второе место турнирной таблицы.

Донецкий "Шахтер" обыграл "Днепр-1" в поединке 7-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась победой "горняков" со счетом 2:0.

Выйти вперед команде Роберто Де Дзерби удалось в начале первого тайма. На 15-й минуте Фернандо благодаря дриблингу ушел от трех соперников и точно пробил под дальнюю штангу. Интересно, что это было первое появление бразильца на поле в нынешнем сезоне УПЛ.

Удвоили преимущество дончане уже в конце противостояния - на 88-й минуте голом отметился Лассина Траоре.

Поединок против "Днепра-1" предшествовал старту "горняков" в групповом этапе Лиги чемпионов. Уже в среду, 15 сентября, "оранжево-черные" на выезде сыграют против тираспольского "Шерифа", который тренирует украинский наставник Юрий Вернидуб.

После победы над днепрянами "Шахтер", набрав 16 очков, вышел на чистую вторую строчку в УПЛ. От "Динамо" подопечные Де Дзерби отстают на три очка. "Днепр-1" (13 баллов) остался на 4-й позиции.

В 8-м туре УПЛ "горняки" 18 сентября встретятся с "Мариуполем", а команда Игоря Йовичевича в тот же день померится силами с "Вересом".

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