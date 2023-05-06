Репетиция перед полуфиналом Лиги чемпионов: "Манчестер Сити" победой укрепил лидерство в АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Лидс" в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:1 .

"Горожане" дважды забили в течение первого тайма. Дубль оформил Илкай Гюндоган, оба раза немцу ассистировал Рияд Марез.

В конце поединка подопечные Хосепа Гвардиолы могли отмечаться в третий раз. Но Гюндоган на 84-й минуте не реализовал пенальти, упустив возможность сделать хет-трик.

А уже через минуту гости возродили интригу во встрече – голом отличился Родриго. Однако спастись от поражения "павлинам" уже было не по силам.

Обзор матча

После этого матча "Манчестер Сити" (82 очка) лидирует в АПЛ, опережая "Арсенал" украинца Александра Зинченко на 4 балла. "Лидс" (30 пунктов) идет на 17-м месте совсем рядом с зоной вылета.

Во вторник, 9 мая, "горожане" в Мадриде встретятся с "Реалом" в первом поединке полуфинала Лиги чемпионов. 14 мая команда Гвардиолы в АПЛ приедет в гости к "Эвертону" украинца Виталия Миколенко.

В свою очередь, "Лидс" следующий матч проведет 13 мая дома против "Ньюкасла" в рамках 36-го тура чемпионата Англии.

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