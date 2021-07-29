"Решаем": отстраненный украинский легкоатлет поедет на Олимпиаду-2020

Назар Коваленко готовится лететь в Токио, чтобы принять участие в Играх.

Украинский легкоатлет Назар Коваленко, которого вместе с еще двумя спортсменами отстранили от Олимпийских игр-2020 в Токио, рассчитывает все же выступить на соревнованиях.

Об этом он написал у себя в Facebook, сообщив, что 2 августа вылетит в Токио.

"Друзья, товарищи, собратья, болельщики и все кто меня поддерживает! Официально Я еду на Олимпийские игры в Токио! Вылет в 14:30, 2 августа, из аэропорта "Борисполь". Кто хочет меня провести, жду Вас.

Всю остальную информацию буду комментировать после своего финиша 5 августа. Спасибо за поддержку и понимание", - написал Коваленко.

В комментарии к ссылке на решение об отстранении Коваленко добавил: "Решаем. Я еду, старт у меня 5 августа".

Отметим, что трое украинских легкоатлетов не были допущены к Играм в Токио из-за нарушения антидопинговых правил - они не сдали вовремя три допинг-теста. Очевидно, решение будет пересмотрено, и спортсмены получат право соревноваться на Олимпиаде в Токио.

Раньше от Олимпиады-2020 была отстранена триатлонистка Юлия Елистратова. Накануне появились подробности в ее допинговом деле.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук и пловец Михаил Романчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 29 июля в нашей онлайн-трансляции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку