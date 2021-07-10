Решающая битва на "Уэмбли": главные события вокруг финала Евро-2020 Италия - Англия

Что происходит вокруг главного поединка турнира.
В воскресенье, 11 июля, состоится финальный матч Чемпионата Европы-2020. В решающей игре турнира встретятся сборные Италии и Англии.
Поединок пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало встречи - в 22:00.
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ТСН.ua рассказывает обо всем, что происходит вокруг матча, до его начала.
- Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале Чемпионата Европы. Ранее "Скуадра Адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).
- Для Англии это будет первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996).