Решающие матчи за выживание в УПЛ: кто вылетел из элиты, а кто будет играть в плей-офф

"Ингулец" / © ФК Ингулец

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В пятницу, 23 мая, стартовал последний 30-й тур украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

В этот день очные поединки провели клубы, которые вели борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе: "Ингулец" сыграл вничью с "Ворсклой" ( 1:1 ), а "Оболонь" победила "Левый Берег" ( 1:0 ).

Таким образом, "Оболонь" (32 очка) поднялась на 11-е место и завоевала право играть в УПЛ в следующем сезоне.

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"Ворскла" (27 баллов) и "Левый Берег" (26 пунктов) финишировали на 13-й и 14-й позициях соответственно и посоревнуются в плей-офф за право участия в УПЛ-2025/26 против команд, которые займут четвертое и третье места в нынешнем розыгрыше Первой лиги.

Пока неизвестно, с кем в переходных матчах придется играть "Ворскле" и "Левому Берегу". На 3-4 ступеньках в Первой лиге могут закончить сезон "Полтава", "Кудровка", "Металлист 1925" и "Агробизнес".

Плей-офф за право участия в УПЛ-2025/26 состоится в формате двухматчевых противостояний. Первые поединки запланированы на 29 мая, ответные игры – 1 июня.

"Ингулец" (24 очка) занял предпоследнее, 15-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.

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Ранее досрочно потерял шансы остаться в элите украинского футбола "Черноморец" (22 балла).

Напомним, уже определился первый новичок УПЛ сезона-2025/26. Повышение в классе гарантировал себе "Эпицентр", который стал чемпионом Первой лиги.