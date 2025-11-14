"Решающим будет следующий матч": Ребров – о разгроме от Франции и настрое на Исландию

Сергей Ребров / © УАФ

Реклама

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов после разгромного поражения от Франции (0:4) в матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

– Пан Сергей, в первом тайме сборная Украины держалась довольно хорошо. Франция имела моменты, но не реализовала ни одного. Переломным и ключевым моментом стал пенальти в начале второй половины игры?

Реклама

– Я думаю, было два ключевых момента. Первый – это пенальти в ворота Франции. Насколько я видел, их игрок шел с открытой ногой, и, по-моему, там должен быть 11-метровый. Но судья решил по-другому. А дальше – пенальти в наши ворота. Да, это два ключевых эпизода игры. Хотя я не считаю, что только они определили результат. Франция во втором тайме создала очень много моментов, когда на действиях наших игроков отразилась усталость.

В первом тайме мы дисциплинированно оборонялись и почти ничего не разрешали сопернику. А во втором, к сожалению, уступили – 0:4. У нас есть время и возможность все исправить в воскресенье.

– Как оцените дебют Тараса Михавко и эпизод с пенальти?

– Я доволен его дебютом. Он заслужил эту возможность, вышел под схему с тремя центральными защитниками и, считаю, отыграл очень хорошо, помогал в обороне. Но, к сожалению, чрезмерная агрессивность в собственной штрафной… Мы предупреждали его об этом, но он молодой парень и охотно идет в борьбу. К сожалению, это произошло именно в штрафной.

Реклама

– На 64-й минуте, когда вы делали две замены, вы подзывали к себе Забарного. Вы корректировали тактику и схему?

– Да, я подсказал ему, потому что нам нужно было отыгрываться. Мы должны были прессинговать выше, и я сказал двум центральным защитникам, чтобы они активнее помогали команде в высоком прессинге. В первом тайме мы больше перекрывали зоны и, полагаю, делали это очень удачно. Но после пропущенного мяча нужно было реагировать.

– Как забыть это поражение и настроиться на игру с Исландией, где нужна только победа?

– К сожалению, но, думаю, все понимали, что сегодняшняя игра с Францией немного решает. Считаю, что игроки выходили с соответствующим настроем. Но я не могу сказать, что кто-то недорабатывал или не добегал. Все понимают, что решающим будет следующий матч. Уверен, что ребята будут максимально настроены и уже сейчас готовятся к нему.

Реклама

– За 90 минут сборная Украины не нанесла ни одного удара. Почему не вышла игра в атаке?

– Потому что мы не цеплялись за мяч. Кое-где мы его контролировали, но не доводили до штрафной и не создавали моменты – выходили в атаку небольшими силами. Франция очень хорошо и быстро работала с мячом, и отобрать его было очень тяжело. Поэтому, к сожалению, моментов мы не создали.

– В первом тайме Очеретько брал игру на себя, но, за исключением Яремчука, часто оставался без поддержки. Почему возникали разрывы между атакой и обороной?

– Когда ты долго обороняешься, у тебя просто нет сил для контратак. Мы говорили об этом игрокам перед матчем и в перерыве: против Франции важно не садиться слишком низко. Но соперник заставил нас защищаться глубоко и нам редко удавалось выходить в контратаки.

Реклама

– Выполнили ли игроки установку на матч и довольны ли вы их действиями?

– Первым таймом я доволен. Мы не планировали садиться настолько низко в собственную штрафную – это соперник заставил нас так глубоко обороняться. Французы часто меняли направление атак, и после первого тайма мы действительно выглядели уставшими.

Когда ты выходишь на игру и понимаешь, что она не так много решает… В какой-то степени игроки тоже это чувствовали: главное – выстоять.

Проиграв французам в Париже, сборная Украины потеряла шансы занять первое место в группе и получить прямую путевку на Мундиаль. Выход на ЧМ-2026 оформила Франция, которая с 13 очками досрочно стала победителем этого квартета.

Реклама

Команда Реброва (7 баллов) занимает третье место в группе, уступая из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей Исландии (7 пунктов), которая располагается на второй позиции. Замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Для того, чтобы финишировать на втором месте в группе и продолжить борьбу за выход на Мундиаль в плей-офф, украинцам нужно в последнем туре обязательно побеждать исландцев.

Матч Украина - Исландия состоится 16 ноября на стадионе "Легия" в Варшаве. Начало игры – в 19.00 по киевскому времени.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.