"Решение идет вопреки позиции всего мирового сообщества": ФБУ обратилась в ФИБА по поводу принятия на работу россиянки

Россиянка Наталья Галкина, которая в течение 10 лет занимала должность генерального секретаря Федерации баскетбола России, переходит работать в центральный офис ФИБА. Это решение возмутило представителей Федерации баскетбола Украины.

Федерация баскетбола Украины возмущена назначением в центральный офис ФИБА россиянки Натальи Галкиной, состоявшемся на фоне военной агрессии России против Украины.

Об этом говорится в заявлении президента ФБУ Михаила Бродского генеральному секретарю ФИБА Андреасу Загклису.

"Нам стало известно о том, что Наталья Галкина, генеральный секретарь Федерации баскетбола России перешла на работу в головной офис ФИБА, что вызвало у нас по меньшей мере удивление, возмущение, несогласие и в конце концов непонимание".

Не понимаем, как во время войны, развязанной Россией против Украины, после применения в Россию экономических, продовольственных и других санкций со стороны Евросоюза, США, других союзников и партнеров, мировой изоляции России, в конце концов после принятого решения со стороны ФИБА отстранение всех клубов, команд, официальных лиц из России от участия в международном баскетболе под эгидой ФИБА, ФИБА принимает на работу должностное лицо Федерации баскетбола России. Убеждены, это крайне неприемлемо.

ФБУ не может и не преследует цель вмешательства в административные или штатные вопросы ФИБА, но считаем целесообразным обратить Ваше внимание на то, что санкции и ответные меры, введенные против России во время войны с Украиной, несут в себе не только цель поразить экономику России или создать те или иные ограничения для страны-агрессора, и таким образом продемонстрировать российским властям несогласие мира с развязной войной, но также донести до граждан России позицию всего цивилизованного мира. Все ее граждане должны почувствовать результат этих санкций и ограничений как следствие введения захватнической внешней политики путина. Страна-агрессорка и ее граждане должны нести солидарную ответственность.

Учитывая вышеизложенное, решение о принятии на работу в головной офис ФИБА должностного лица Российской Федерации является неприемлемым, нелогичным и нуждающимся в объяснениях, ведь идет вопреки солидарной и целостной позиции не только всего баскетбольного, но и мирового сообщества", — заявил Бродский.

О назначении Галкиной, занимавшей в течение 10 лет должность генерального секретаря российской федерации баскетбола, в центральный офис ФИБА стало известно два дня назад.

Напомним, что министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал возобновление в условиях войны с Россией внутренних чемпионатов по разным видам спорта, а также работу над полным запретом на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях.

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